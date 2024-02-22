Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
15:42
Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...
2023 yılında dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya'daki insanların mutluluk sırları ortaya çıktı. Finlandiya'da yaşayan psikolog ve filozoflarından Frank Martela, Finlandiya'nın nasıl beş kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildiğini açıkladı.Martela, mutlu olmak için her gün yapılması gereken şeyleri sıraladı. İşte mutlu olmak için mutlaka yapılması gereken 3 kural...