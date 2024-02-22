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Haberler Galeri Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:42

Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

2023 yılında dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya'daki insanların mutluluk sırları ortaya çıktı. Finlandiya'da yaşayan psikolog ve filozoflarından Frank Martela, Finlandiya'nın nasıl beş kez üst üste dünyanın en mutlu ülkesi seçildiğini açıkladı.Martela, mutlu olmak için her gün yapılması gereken şeyleri sıraladı. İşte mutlu olmak için mutlaka yapılması gereken 3 kural...

Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

2023 yılı Dünya Mutluluk Raporu'na göre; Finlandiya 5. Kez 'dünyanın en mutlu ülkesi' seçildi. The New York Post'ta yer alan habere göre, Finlandiya'nın üst üste beşinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilmesi akıllara 'Mutluluk sırları nedir?' sorusunu getirdi.

Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

Finlandiya'da yaşayan psikologlara göre dünyanın en mutlu ülkesi olmalarının ardında 3 kural var. Finlandiya'da yaşayan psikolog ve filozoflarından Frank Martela, Finlandiya'nın mutluluk sırlarını açıkladı.

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Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

Martela, Finlandiya'nın bir başka deyişle 'dünyanın en az mutsuz insanlarına sahip ülkesi' olduğunu dile getirdi.

Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

Martela'ya göre, Finlandiya'da yaşayan insanların uyguladığı üç kural var;

  • Güçlü bağlılık duygusu
  • Başkaları için iyilik yapmak
  • Amaçlara sahip olmak

Martela, mutluluğu yakalamak için her gün mutlaka başkaları için iyilik yapmaya çalışmak gerektiğini vurguluyor.

Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

Martela, bu üç kurala uyulması halinde mutluluğa ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Martela, 'Çevrenizde sizi umursamayan, sizin de önemsediğiniz insanlar olması sizi mutlu eder.' diyor. Yapılan araştırmalar, arkadaş ve aile ile zaman geçirmenin hayatı çok daha iyi bir hale getirdiğini gösteriyor.

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