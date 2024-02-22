Dünyanın en mutlu ülkesinde yaşayan psikolog açıkladı! Mutlu olmak için yapmanız gereken tek şey...

Martela, bu üç kurala uyulması halinde mutluluğa ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Martela, 'Çevrenizde sizi umursamayan, sizin de önemsediğiniz insanlar olması sizi mutlu eder.' diyor. Yapılan araştırmalar, arkadaş ve aile ile zaman geçirmenin hayatı çok daha iyi bir hale getirdiğini gösteriyor.