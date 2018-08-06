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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Giriş Tarihi: 06.08.2018 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.08.2018 16:04
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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Türkiye'de yemek fabrikası, catering şirketi ya da restoran gibi yerlerde çalışan gıda mühendisleri kan donduran gerçeği duyurmak için ellerinden geleni yapıyorlar...

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Gıda Mühendisleri Odası pek çok gıda mühendisinin işlerini kaybetmek uğruna bu tip yerlerdeki mutfaklar hakkında insan sağlığını tehdit eden tüm bu gerçekleri denetimin arttırılması gibi nedenlerle anlatıyor.

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

işte gıda mühendislerinden mide bulandıran mutfak itirafları...

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Antibiyotikli reçel "Reçel üretimi yapan bir firmada kazana bir su bardağı toz kimyasal karıştırılıyordu. Bir gün bu kimyasalı tedarikçiden ben teslim aldım. Hemen faturaya baktıp araştırdım. Bir çeşit antibiyotik. Patronla tartıştık.İşten ayrıldım"

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Küllü helva! "Tahin ve tahin helvası üretilen işyerinde Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerde ürünün kül miktarı yüksek çıktı. Düşürmenin tek yolu, susamı sertleştirmek için kullanılan sönmüş kirecin uzaklaştırılması. Kabul ettiremedim"

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Zehirleyen dondurma "Bir dondurma fabrikasında şekil veren makineden çıkan hatalı dondurmaları bir varilde biriktirip sonra yeniden üretime katıyorlardı. Bu sebeple çocuk zehirlenmeleri meydana geldi."

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yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...
Restoranlardaki yemekler hakkında mide bulandıran gerçekler...

Kurtlu kuruyemiş "Soğuk hava deposu yeterli olmadığından kuruyemişte kurtlanmaların önüne geçemedik. Depo, kurtlanmış ceviz içi ve kelebek kozalarıyla dolu bademle doldu...

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