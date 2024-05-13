Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
09:58
Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...
Dün kaç öğün yemek yediğinizi düşünün. Muhtemelen hatırladığınızın çok ötesinde. Salk Enstitüsü'nün araştırmasına göre, gün boyunca çoğumuz pek çok küçük öğün tüketiyoruz. Ayrıca, ne kadar uzun süre uyanık kalırsak, o kadar fazla kalori alıyoruz. Bu yüzden, bilim insanları kalori alımını azaltmanın en basit yolunun uyumak olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalar, sadece erken saatlerde uyuyarak bile kilo verebileceğimizi gösterdi. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizler için derledik.