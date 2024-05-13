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Haberler Galeri Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 09:58

Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

Dün kaç öğün yemek yediğinizi düşünün. Muhtemelen hatırladığınızın çok ötesinde. Salk Enstitüsü'nün araştırmasına göre, gün boyunca çoğumuz pek çok küçük öğün tüketiyoruz. Ayrıca, ne kadar uzun süre uyanık kalırsak, o kadar fazla kalori alıyoruz. Bu yüzden, bilim insanları kalori alımını azaltmanın en basit yolunun uyumak olduğunu söylüyorlar. Yapılan araştırmalar, sadece erken saatlerde uyuyarak bile kilo verebileceğimizi gösterdi. Uykuda kilo vermenin diğer yöntemlerini ise bu yazıda sizler için derledik.

Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

Sabah ve öğle öğünlerinizde yapacağınız küçük değişiklikler, uyurken bile önemli miktarda kilo vermenize yardımcı olabilir. Bu adımları uygulamak çok kolaydır.

Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

YATMADAN ÖNCE ET TÜKETİN

Triptofan adı verilen bir aminoasit, çoğu ette bulunur ve uyku üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

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Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

"Journal of Nervous and Mental Disease" dergisinde yayınlanan bir araştırma, hafif uyku sorunu yaşayan kişiler arasında yapılmıştır ve bu araştırma, derisiz ¼ tavuk but veya 85 gram yağsız hindi eti tüketmenin saatlerce derin uyku sağlayabileceğini göstermiştir.

Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

Bu tür bir beslenme alışkanlığı, uykunuz üzerinde önemli etkileri olduğu için kilo verme sürecinize katkıda bulunabilir.

Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

Akşam yemeğinde, kuruyemiş, tavuk, balık, mercimek ve yumurta gibi triptofan içeren yiyecekleri tercih etmek, vücudunuzda uyku sürecini başlatmaya yardımcı olabilir.

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