Yatmadan önce yerseniz sabah kadar yağ yakacaksınız! Mum gibi erimenizi sağlıyor...

"Journal of Nervous and Mental Disease" dergisinde yayınlanan bir araştırma, hafif uyku sorunu yaşayan kişiler arasında yapılmıştır ve bu araştırma, derisiz ¼ tavuk but veya 85 gram yağsız hindi eti tüketmenin saatlerce derin uyku sağlayabileceğini göstermiştir.