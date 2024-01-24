Yemeklerinize sadece bir çay kaşığı ekleyin! Vücuttaki yağları cayır cayır yakıyor

ANTİENFLAMATUAR ETKİLERİ BULUNUR

Yapılan çalışmalar, karabiberin içerisinde bulunan piperin adlı maddenin, sadece kanserle mücadelede değil, aynı zamanda kalp hastalıkları, diyabet ve kronik iltihaplanmalara karşı da oldukça etkili olduğunu göstermektedir.