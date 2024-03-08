Anthony Joshua Francis Ngannou maçı canlı izle! Anthony Joshua Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou arasındaki mücadele büyük heyecana sahne olacak. Kamerun asıllı Fransız dövüşçü karşısında unvanını korumak isteyecek olan Anthony Joshua, yıkıcı yumruklara karşı mücadele verecek. Dövüş sporu severler, ''Anthony Joshua Francis Ngannou maçı canlı izle ekranı'' araştırmalarına başladı. Peki, Anthony Joshua Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte, dev karşılaşma hakkında merak edilenler…