Anthony Joshua Francis Ngannou maçı canlı izle! Anthony Joshua Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 08.03.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
11:19
MMA Süperstarı Anthony Joshua ile eski ağır siklet şampiyonu Francis Ngannou karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu maç, dünya genelinde yüz binlerce dövüş sporu hayranı tarafından yakından takip edilecek. Anthony Joshua Francis Ngannou mücadelesi canlı olarak izlenebilecek. Peki, Anthony Joshua Francis Ngannou maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Anthony Joshua Francis Ngannou maçı canlı izle ekranı ve karşılaşma hakkında detaylı bilgiler…