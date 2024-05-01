Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
12:59
Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı...
Futbol dünyasında birçok ligde sezonun sonuna az bir süre kaldı. Şimdiye kadar birkaç ligde şampiyonlar lig tamamlanmadan belli oldu. Transfermarkt, bu sezon dünyada futbolunda mücadelen takımların taraftarıyla ilgili verileri yayınladı. İşte bu sezon en çok taraftar çeken takımlar. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listedeki yeri de belli oldu.