Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

Bir takımın saha dışındaki en büyük gücü elbette stadyumu dolduran taraftarıdır. Transfermarkt, bu sezon dünya futbolunda mücadele eden ve en çok taraftar çeken takımların sıralamasını yaptı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu. İşte bu sezon en çok taraftar çeken ilk 30 takım...