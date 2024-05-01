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Haberler Galeri Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı...
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:59

Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri şaşırttı...

Futbol dünyasında birçok ligde sezonun sonuna az bir süre kaldı. Şimdiye kadar birkaç ligde şampiyonlar lig tamamlanmadan belli oldu. Transfermarkt, bu sezon dünyada futbolunda mücadelen takımların taraftarıyla ilgili verileri yayınladı. İşte bu sezon en çok taraftar çeken takımlar. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listedeki yeri de belli oldu.

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Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

Bir takımın saha dışındaki en büyük gücü elbette stadyumu dolduran taraftarıdır. Transfermarkt, bu sezon dünya futbolunda mücadele eden ve en çok taraftar çeken takımların sıralamasını yaptı. Süper Lig'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeri de belli oldu. İşte bu sezon en çok taraftar çeken ilk 30 takım...

Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

30: RANGERS: 46.319

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Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

29: NAPOLI: 46.396

Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

28: FEYENOORD: 47.000

Bu sezon en çok taraftar çeken takımlar! Galatasaray ve Fenerbahçe’nin yeri şaşırttı...

27: PSG: 47.158

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