Giriş Tarihi: 18.04.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
11:55
Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle! Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Basketbolda derbi akşamı! Ertelenen Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Basketbol Süper Ligi 25. haftasında oynanması gereken ancak ertelenen Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı canlı yayın ile takip edilecek. Derbi heyecanı potaya taşınacak. Peki; Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı hangi kanalda ve saat kaçta?