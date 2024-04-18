Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle! Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı canlı izle 18 Nisan Perşembe günü takip ediliyor. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan maçta kazanan siyah beyazlılar olmuştu. Heyecanlı mücadeleye odaklanan taraftarlar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda takip edilecek. Peki; Fenerbahçe Beko Beşiktaş Emlakjet maçı hangi kanalda ve saat kaçta?