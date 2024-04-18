Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti
Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 10:48

Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarı finale çıkan takım belli oldu. Uzatmalarla birlikte 1-1 olan maç penaltılara gitti ve 4-3 skorla Arda Güler'in de kadroda yer aldığı Real Madrid oldu. Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri futbolseverlerin gündeminde. Devler ligindeki mücadele birçok ülkeden takip edildi. İşte, Manchester City Real Madrid maçı özeti ve maçtan dakikalar...

Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

Manchester City Real Madrid maç özeti canlı yayını kaçıran futbolseverler tarafından takip ediliyor. Kevin De Bruyne ve Rodrygo'nun golleriyle 1-1 duruma gelen maç penaltılara gitti. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada yarı finale çıkan takım Real Madrid oldu. İşte, Manchester City Real Madrid maçı özeti, golleri ve maçtan dakikalar...

Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

MANCHESTER CİTY REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Kevin De Bruyne ve Rodrygo golleriyle 1-1 skora gelen maç penaltılara gitti. Penaltılarda 4-3 skorla Real Madrid adını yarı finale yazdırdı.

İşte, maçtan dakikalar:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

Etihad Stadium stadındaki karşılaşmanın başlama vuruşunu Man City gerçekleştirdi.

11' Eduardo Camavinga çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Etihad Stadium Stadı'nda skorda değişiklik yok.

12' Gol! Rodrygo takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 0-1.

14' Man City hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Bernardo Silva. Top savunmadan dönüyor.

14' Korner kazanan takım Man City. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Kevin De Bruyne.

17' Etihad Stadium Stadı'nda Man City atağı. Kafayı vuran ancak isabet bulamayan oyuncu Erling Haaland.

19' Manchester şehrindeki maçta gole yaklaşan takım Man City. Erling Haaland kaleyi yokladı ancak direğe takıldı.

Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

25' Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Federico Valverde.

26' Man City takımında Kevin De Bruyne kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

38' Sarı kart! Daniele Orsato sarı kartını Dani Carvajal için kullandı.

39' Ofsayt! Ev sahibi takım hücumunda orta hakem ofsayt düdüğünü çalıyor.

42' Daniele Orsato sağlık görevlilerini sahaya çağırdı. Sakatlık geçiren oyuncu Rodrygo

Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

45+1' Man City takımında Philip Foden çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

59' Maçın hakemi, sarı kartını Jack Grealish için kullandı.

61' Sarı kart! Man City takımı sarı kart gören taraf. Kartı gören oyuncu Josko Gvardiol.

76' Gol! Kevin De Bruyne durumu 1-1 yapan golü kaydetti!

90' Sarı kart! Ev sahibi takım oyuncusu Rodri sarı kart görüyor.

90+4' Sarı kart! Ferland Mendy maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

Maçta 90 dakikalık süre 1-1 tamamlanıyor.

Uzatma devrelerinin sonucu 1-1.
Maçın galibi seri penaltı atışları sonucunda belli olacak.

SON DAKİKA