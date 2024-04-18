Giriş Tarihi: 18.04.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
10:48
Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarı finale çıkan takım belli oldu. Uzatmalarla birlikte 1-1 olan maç penaltılara gitti ve 4-3 skorla Arda Güler'in de kadroda yer aldığı Real Madrid oldu. Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri futbolseverlerin gündeminde. Devler ligindeki mücadele birçok ülkeden takip edildi. İşte, Manchester City Real Madrid maçı özeti ve maçtan dakikalar...