Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri || İşte Şampiyonlar Ligi Manchester City Real Madrid özeti

Manchester City Real Madrid maç özeti canlı yayını kaçıran futbolseverler tarafından takip ediliyor. Kevin De Bruyne ve Rodrygo'nun golleriyle 1-1 duruma gelen maç penaltılara gitti. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada yarı finale çıkan takım Real Madrid oldu. İşte, Manchester City Real Madrid maçı özeti, golleri ve maçtan dakikalar...