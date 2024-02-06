Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
07:34
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vererek evinde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Joe Worrall'ı katan siyah-beyazlı yönetime genç yıldızı Semih Kılıçsoy'dan transfer müjdesi geldi. Ligde attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, şimdiden Avrupa devlerinin listesine girdi. İşte Semih için belirlenen bonservis bedeli ve oyuncuya talip olan dünya devleri...