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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu
Giriş Tarihi: 06.02.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 07:34

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişatına son vererek evinde Trabzonspor'u mağlup eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosuna son olarak Joe Worrall'ı katan siyah-beyazlı yönetime genç yıldızı Semih Kılıçsoy'dan transfer müjdesi geldi. Ligde attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy, şimdiden Avrupa devlerinin listesine girdi. İşte Semih için belirlenen bonservis bedeli ve oyuncuya talip olan dünya devleri...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup eden ancak bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, takviyeler yapmak adına yoğun mesai harcamaya devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

İKİNCİ TRANSFER JOE WORRALL OLDU

Son olarak kadrosuna Nottingham Forrest'ın oyuncusu Joe Worrall'ı katan Beşiktaş, Svensson sonrası ikinci transferini yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

Kartal, Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki stoperi Joe Worrall'ı bedelsiz olarak kiraladı. 1.90'lık oyuncu, 600 bin Euro kazanacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve Semih Kılıçsoy gidiyor! Dünya devleri adeta sıraya girdi: Bonservis bedeli belli oldu

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK

Beşiktaş, Emrecan Bulut'u sezon sonuna kadar Trendyol 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

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