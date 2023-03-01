Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

BONSERVİSİ İÇİN 103 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, bonservisine tam 103 milyon Euro ödenen, kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Radamael Falcao 2019'un yaz transfer döneminde çok büyük umutlar ve büyük uğraşlarla Galatasaray'a gelmişti.