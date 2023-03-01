Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:43
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
10:49
Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao'nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom'da attığından daha az gol...
Son dakika haberleri: Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünya yıldızı Radamel Falcao, takımı Rayo Vallecano'dan ayrılıyor. En iyi döneminde futbol dünyasının en iyi forvetleri olarak gösterilen Kolombiyalı yıldızın yeni adresi ise herkesi şaşırttı. İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Falcao'nun yeni durağı için sürpriz bir iddia gündeme attı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...