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Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 10:49

Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao'nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom'da attığından daha az gol...

Son dakika haberleri: Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünya yıldızı Radamel Falcao, takımı Rayo Vallecano'dan ayrılıyor. En iyi döneminde futbol dünyasının en iyi forvetleri olarak gösterilen Kolombiyalı yıldızın yeni adresi ise herkesi şaşırttı. İspanyol basını, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Falcao'nun yeni durağı için sürpriz bir iddia gündeme attı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

Son dakika transfer haberleri... En iyi dönemlerinde futbol dünyasında en iyi forvetler arasında yer alan ve attığı gollerle öne çıkan Radamel Falcao'nun yeni durağı herkesi şaşırttı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

BONSERVİSİ İÇİN 103 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Bir dönemin en iyi forvetleri arasında yer alan, bonservisine tam 103 milyon Euro ödenen, kariyerinde Porto, Atletico Madrid, Monaco, Manchester United ve Chelsea gibi devlerin formasını giyen Radamael Falcao 2019'un yaz transfer döneminde çok büyük umutlar ve büyük uğraşlarla Galatasaray'a gelmişti.

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

G.SARAY'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Ancak Kolombiyalı yıldızın, Sarı-Kırmızılılar'daki macerası pek de beklenildiği gibi geçmedi. Türkiye'de sakatlıklarla boğuşan tecrübeli futbolcu iki sezonda Galatasaray formasıyla sadece 43 maça çıktı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

Bu süreçte 20 gol, 3 asistle oynayan yıldız futbolcu, 2021'in Eylül ayında yeniden İspanya'ya döndü ve Rayo Vallecano'ya imza attı.

Son dakika: Eski Galatasaraylı Radamel Falcao’nun yeni takımı herkesi şaşırttı! Cimbom’da attığından daha az gol...

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Vallecano formasıyla da 46 karşılaşmaya çıkan ve 8 gol atma başarısı gösteren 37 yaşındaki forvetin sözleşmesi Haziran'da sona erecek. İspanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, tecrübeli oyuncu için flaş bir iddia ortaya attı.

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