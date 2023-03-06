Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Moura ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...