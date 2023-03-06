Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:31
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
13:36
Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Moura ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek oyuncuya Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok teklif var. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...