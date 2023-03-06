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Haberler Galeri Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...
Giriş Tarihi: 06.03.2023 12:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 13:36

Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura'nın Fenerbahçe'den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Moura ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sezon sonu İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham ile sözleşmesi sona erecek oyuncuya Premier Lig, Serie A, Katar ve Fenerbahçe dahil olmak üzere birçok teklif var. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündeminde olan Lucas Moura ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli ekip, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için flaş bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

Süper Lig'de en son Kayserispor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe 51 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

Sezona Jorge Jesus önderliğinde çok iyi başlayan ve zirveye oturan sarı-lacivertli ekip, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen aranın ardından liderliği Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

Zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosuna birçok takviye yaptı.

Son dakika Fenebahçe transfer haberi: Lucas Moura’nın Fenerbahçe’den istediği para ortaya çıktı! Ali Koç harekete geçti...

İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, ardından Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kiralık olarak kadrosuna katarken, Bruma'yı da zorunlu satın alma opsiyonuyla aldı.

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