Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:39
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
16:39
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! "Mayıs ayında..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Diego Rossi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Jesus, flaş ifadeler kullandı. İşte Jesus'un açıklamaları...