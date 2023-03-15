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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! "Mayıs ayında..."
Giriş Tarihi: 15.03.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 16:39

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! "Mayıs ayında..."

Son dakika Fenerbahçe haberi: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Diego Rossi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sözleşmesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Jesus, flaş ifadeler kullandı. İşte Jesus'un açıklamaları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması! Mayıs ayında...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Diego Rossi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması! Mayıs ayında...

ROSSI: BU MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

"Goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Dolayısıyla yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması! Mayıs ayında...

İSTATİSTİKLER TAKIM OYUNUNUN BİR PARÇASI

"Her oyuncu için gol katkısı yapmak önemlidir. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, istatistikler takım oyununun bir parçası."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması! Mayıs ayında...

"Futbolcular her zaman eleştirilebilirler, buna hazır olmanız gerekiyor. Profesyonel olarak işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Her gün daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’tan ayrılık açıklaması! Mayıs ayında...

JESUS: HALA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR"

"Yarın iyi bir takıma karşı ikinci mücadelemizi vereceğiz. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Hala söyleyecek sözümüz var."

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