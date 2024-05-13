Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
16:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda İsmail Kartal ile devam etmeme kararı alan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde ise dünyaca ünlü bir golcü de Kadıköy'e ayak basabilir. İşte o isim ve tüm detaylar...