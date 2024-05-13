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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...
Giriş Tarihi: 13.05.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 16:50

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda İsmail Kartal ile devam etmeme kararı alan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde ise dünyaca ünlü bir golcü de Kadıköy'e ayak basabilir. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

Sezon sonunda İsmail Kartal ile devam etmeme kararı alan sarı lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'ye gelmesi halinde ise dünyaca ünlü bir golcü de Kadıköy'e ayak basabilir. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

ALİ KOÇ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başkanlık koltuğunda 6 yılı geride bırakan Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir durum olmazsa aday değilim" demişti. Ancak Ali Koç, kararını değiştirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mourinho bombası patlıyor! O isimler birlikte geliyor...

BRANCO HIZLANDI

Başkan Ali Koç, önceki gün başkan adayı Sadettin Saran ile görüştükten sonra yeniden aday olduğunu açıkladı.

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