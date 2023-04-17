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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe'den yılın transferi! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 13:43

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe'den yılın transferi! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde Galatasasaray'ın ardından 60 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe’den yılın transferi! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde Galatasasaray'ın ardından 60 puanla 2. sırada yer alan sarı-lacivertli ekip, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sezon başı ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için dünya çapında ses getirecek bir transfere imza atmak için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe’den yılın transferi! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Süper Lig'e Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde 60 puanla ikinci sırada yer alıyor.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe’den yılın transferi! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Jorge Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından bir düşüş yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe’den yılın transferi! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ise İspanyol temsilcisi Sevilla'ya elenen Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi:Fenerbahçe’den yılın transferi! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

ALTAY BAYINDIR SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe'de sezon başından beri belinden yaşadığı problemler son dönemde iyice artan Altay Bayındır, son oynanan Ankaragücü maçında forma giyemeyen Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği duyuruldu ve sezonu kapattığı açıklandı.

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