Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:22
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
11:22
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 'Bizim teklifimizi de bekleyin'
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını Jorge Jesus'un yönlendirmesiyle yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki girişimlerini de sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın çok uzun zamandır ilgilendiği milli futbolcu için devreye girerken, kulübüne flaş bir telkinde bulundu. Fenerbahçe ayrıca Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda orta sahaya da takviye yapmayı planladı ve dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...