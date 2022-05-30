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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 'Bizim teklifimizi de bekleyin'
Giriş Tarihi: 30.05.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 11:22

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı! 'Bizim teklifimizi de bekleyin'

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını Jorge Jesus'un yönlendirmesiyle yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki girişimlerini de sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın çok uzun zamandır ilgilendiği milli futbolcu için devreye girerken, kulübüne flaş bir telkinde bulundu. Fenerbahçe ayrıca Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda orta sahaya da takviye yapmayı planladı ve dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev transfer çalımı! ’Bizim teklifimizi de bekleyin’

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını Jorge Jesus'un yönlendirmesiyle yapan Fenerbahçe, Süper Lig'deki girişimlerini de sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Beşiktaş'ın çok uzun zamandır ilgilendiği milli futbolcu için devreye girerken, kulübüne flaş bir telkinde bulundu. Fenerbahçe ayrıca Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda orta sahaya da takviye yapmayı planladı ve dünyaca ünlü yıldızı gündemine aldı. İşte günün Fenerbahçe transfer haberleri...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev transfer çalımı! ’Bizim teklifimizi de bekleyin’

Hedefinde birçok golcü bulunan Fenerbahçe, Torino'yla olan sözleşmesi Haziran'da bitecek olan Andrea Belotti'yi liste başına aldı. İtalyan ekibi, golcü futbolcuyla sözleşme uzatmayacak.

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev transfer çalımı! ’Bizim teklifimizi de bekleyin’

Ünlü gazeteci Rudy Galletti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fenerbahçe'nin Belotti'yi yakından takip ettiğini ifade etti. Sarı-lacivertlilerin transferde istekli olduğu ancak yıldız ismin yüksek maaş beklentisi bulunduğunun altı çizildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev transfer çalımı! ’Bizim teklifimizi de bekleyin’

Üst düzey bir kulüpte forma giymek isteyen Belotti'nin transferde kararını henüz vermediği belirtildi. Tuttosport, Napoli, Milan ve Fiorentina'nın Belotti ile ilgilenen kulüpler arasında olduğunu iddia etti. (Fotomaç)

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Beşiktaş’a dev transfer çalımı! ’Bizim teklifimizi de bekleyin’

TRAORE İÇİN SON KARAR JESUS'UN

Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar, Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore'yi kiralamak için kulübüyle el sıkıştığını, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı.

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