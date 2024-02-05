Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...
Giriş Tarihi: 05.02.2024 18:06 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 18:08

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi'den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Adı daha önce dünya devi Real Madrid ile anılan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin gitmek istediği o takım ve flaş maaş kararı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Adı daha önce dünya devi Real Madrid ile anılan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin gitmek istediği o takım ve flaş maaş kararı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Okan Buruk ile şampiyon olan Galatasaray, bu sezon da iyi gidişatını sürdürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Son olarak Samsunspor deplasmanına giden Cimbom, zorlu maçtan 2-0 galip ayrıldı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Bu skorla beraber puanını 63'e yükselten Okan Buruk ve öğrencileri, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin averaj farkıyla gerisinde 2. sırada yer alıyor.

Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

AVRUPA MACERASI DEVAM EDİYOR

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başlayan temsilcimiz grubunu 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna geriledi.

SON DAKİKA