Son dakika Galatasaray haberi: Mauro Icardi’den Galatasaraylıları yıkan ayrılık kararı! Real Madrid derken o takıma...

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, 63 puanla 2. sırada yer alıyor. Adı daha önce dünya devi Real Madrid ile anılan sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin gitmek istediği o takım ve flaş maaş kararı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...