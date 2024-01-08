Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
19:21
Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG'de gözden düşmüştü...
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün Konyaspor'u Abdülkerim Bardakcı (2) ve Zaha'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine de hızlı girmek isteyen Aslan, hücuma yönelik takviye yapmak için dünya yıldızı ile temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...