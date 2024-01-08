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Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG'de gözden düşmüştü...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 19:21

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG'de gözden düşmüştü...

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında dün Konyaspor'u Abdülkerim Bardakcı (2) ve Zaha'nın golleriyle 3-0 mağlup eden Galatasaray'da transfer flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer dönemine de hızlı girmek isteyen Aslan, hücuma yönelik takviye yapmak için dünya yıldızı ile temasa geçti. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG’de gözden düşmüştü...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG’de gözden düşmüştü...

ABDÜLKERİM, ESKİ TAKIMINA GOL ATTI, AHMET ÇALIK'I ANDI

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı. Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG’de gözden düşmüştü...

İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG’de gözden düşmüştü...

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray, ara transfer dönemine de hızlı girmek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Ve Cimbom dünya yıldızı ile temasa geçti! PSG’de gözden düşmüştü...

Takımda gönderilecek isimler netleşirken, yeni yıldızların da gelmesi bekleniyor. Yönetim, Okan Buruk'un da istekleri doğrultusunda harekete geçti.

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