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Haberler Galeri Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: "Kimse bu takıma hoca olmak istemez"
Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 14:07

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: "Kimse bu takıma hoca olmak istemez"

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'da Da Costa kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Beşiktaş'ın tek golü Semih Kılıçsoy'dan geldi. Taraftarın protestolarda bulunduğu karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Ali Gültiken Beşiktaş için şok sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: Kimse bu takıma hoca olmak istemez

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Zor günlerden geçen siyah-beyazlı takım, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: Kimse bu takıma hoca olmak istemez

Kasımpaşa'da Da Costa geceye damga vurdu ve kariyerinin ilk hat-trickini yaptı. Beşiktaş, 29 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 26'ya yükseltti.

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Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: Kimse bu takıma hoca olmak istemez

SEMİH KILIÇSOY YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Ligde ilk gol sevincini geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa maçında da fileleri havalandırdı.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: Kimse bu takıma hoca olmak istemez

45+2. dakikada Rashica'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta auta giden topu takip ederek çizgi üzerinde tamamlayarak ağlara gönderen Semih, üst üste 2 maçta takımına gol katkısı sağladı. 18 yaşındaki futbolcu A takım seviyesindeki ilk golünü ise Tirana ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci tur ilk maçında kaydetmişti.

Son dakika haberi: Beşiktaş’ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: Kimse bu takıma hoca olmak istemez

NECİP UYSAL KORKUTTU

Karşılaşmanın 52. dakikasında Kasımpaşa'nın ani gelişen tehlikeli atağında topa müdahale eden Necip Uysal kısa süreli baygınlık geçirdi. Topa hamle yapan Fall'un üst baldırı siyah-beyazlı oyuncunun kafasına sert şekilde çarpınca Necip bir süre yerde hareketsiz kaldı.

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