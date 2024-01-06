Giriş Tarihi: 06.01.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
14:07
Son dakika haberi: Beşiktaş'ta çöküş devam ediyor! Maç sonrası bomba sözler: "Kimse bu takıma hoca olmak istemez"
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'da Da Costa kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Beşiktaş'ın tek golü Semih Kılıçsoy'dan geldi. Taraftarın protestolarda bulunduğu karşılaşmanın ardından SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Murat Özbostan ve Ali Gültiken Beşiktaş için şok sözler söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...