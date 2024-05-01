Giriş Tarihi: 01.05.2024 09:35
Son dakika haberleri: Beşiktaş çılgın bonservisi elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için yönetime olay sözler: Arda Güler örneği…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, son yılların en büyük hayal kırıklığını yaşıyor. Lider Galatasaray'dan 42 puan uzak kalan Kara Kartal, Fenerbahçe derbisinde de etkisiz bir oyun sergiledi. Ligde 5. sırada yer alan siyah-beyazlılarda sezonun en büyük kazancı ise genç golcü Semih Kılıçsoy oldu. Beşiktaş'ın geleceği olarak görülen genç yıldız için gelen teklifin yüzüne dahi bakılmadı. Öte yandan Bülent Timurlenk, yönetime de dikkat çeken eleştirilerde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…