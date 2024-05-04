Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?
Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:10 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 09:10

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Beşiktaş, Joe Worrall'ın son dakika golüyle rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak adına kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları, karşılaşma sonrası çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı? İşte çarpıcı sözler...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş dün evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Tempolu başlaya mücadelede 5. dakikada Olawoyin'in golüne 7. dakikada Colley ile yanıt veren Kartal, 65'te Rashica'yla öne geçti.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

68'de Emirhan bir kez daha skoru eşitlerken, son nefeste sahne alan Joe Worrall, takımına 3 puanı kazandırdı. Avrupa kupalarına katılmak isteyen siyah-beyazlı takım böylece kritik bir 3 puanı almış oldu.

SABAH SPOR'UN USTA KALEMLERİNDEN FLAŞ SÖZLER

Zorlu ve 5 golün atıldığı maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Fatih Doğan ve Bülent Timurlenk karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

ALİ GÜLTİKEN: OYUNCULAR BERABERLİĞİ KABUL ETMEDİ

Futbolda hangi oyuncularla oynadığınız önemli ama bu oyuncularla nasıl oynadığınız daha da önemli. Beşiktaş, Rizespor'a karşı başladığı orta alan yapısıyla daha önce Santos'la da oynadı ama ortaya çıkan oyunlar felaketti. Rizespor'a karşı Serdar hocanın uygulatmaya çalıştığı şey, Beşiktaş'a skor üstünlüğü ve oyun üstünlüğü getirdi. Özellikle maçın başlangıç bölümünde ilk 20 dakika oldukça keyifliydi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

"TARAFTARIN ÖZLEDİĞİ BİR OYUN İZLEDİK"

Beşiktaş taraftarının özlediği bir oyun izledik. Ghezzal'ın kıpırdaması, Salih'in ilk yarı performansıyla beraber Rashica ve Semih'in etkinlikleri, Beşiktaş'ı ciddi pozisyonlara soktu. Orta alanda çok fazla alternatif olmaması, doğal olarak bu tür oyuncularla oynama mecburiyetini beraberinde getirdi. İkinci yarı işin savunma tarafında ve ikinci toplarda rakip biraz daha bu alanı kullanma imkânı yakaladı. Oyunun boyu uzadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

Beşiktaş'ın rakip sahada çok daha fazla kalma düşüncesi belki planlananın altında kaldı. Tüm bunlara rağmen son 7 maçta 1 galibiyet almış ve kazanmanın yanında oyun olarak kendi gerçekliğinden uzakta kalan bir takım olarak dün pozitif yönden bakılabilecek şekilde oynandı. Elbette Beşiktaş gibi bir takımın kendi evinde oynadığı maçta beraberlikten mutlu olabileceğini düşünmek mümkün değil.

SON DAKİKA