Giriş Tarihi: 04.05.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
09:10
Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Beşiktaş, Joe Worrall'ın son dakika golüyle rakibini 3-2 mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak adına kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. SABAH Spor'un usta yazarları, karşılaşma sonrası çok çarpıcı yorumlarda bulundu. Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı? İşte çarpıcı sözler...