Son dakika haberleri: Beşiktaş-Rizespor maçı sonrası Santos için olay sözler! Ele çarpan pozisyon penaltı mıydı?

Beşiktaş'ın rakip sahada çok daha fazla kalma düşüncesi belki planlananın altında kaldı. Tüm bunlara rağmen son 7 maçta 1 galibiyet almış ve kazanmanın yanında oyun olarak kendi gerçekliğinden uzakta kalan bir takım olarak dün pozitif yönden bakılabilecek şekilde oynandı. Elbette Beşiktaş gibi bir takımın kendi evinde oynadığı maçta beraberlikten mutlu olabileceğini düşünmek mümkün değil.