Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
11:38
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…
Son dakika haberleri… Bu sezonu şampiyon tamamlayarak uzun yıllardır devam eden hasreti sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, pazartesi akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadeleyi de galibiyetle geçmek isteyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün gözde ismi Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çekti. İşte sondakika haberinin detayları…