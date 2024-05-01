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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…
Giriş Tarihi: 01.05.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 11:38

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

Son dakika haberleri… Bu sezonu şampiyon tamamlayarak uzun yıllardır devam eden hasreti sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'de 89 puanla ikinci sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertli ekip, pazartesi akşamı Konyaspor deplasmanına çıkacak. Bu mücadeleyi de galibiyetle geçmek isteyen Kanarya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün gözde ismi Avrupa'nın birçok takımının dikkatini çekti. İşte sondakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, zirvenin 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

Kalan haftalarda tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk için Galatasaray'ın aldığı sonuçları bekleyecek olan sarı-lacivertlilerde flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

Yaz transfer döneminde birçok futbolcusuna önemli teklifler gelmesi beklenen Fenerbahçe'de beklenmedik bir isim gözde haline geldi.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Oosterwolde gibi oyuncularını yüksek bonservis bedelleriyle gönderecek olan Kanarya'da o isim ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe’de herkes o ismin peşinde! Ne Ferdi Kadıoğlu ne de İrfan Can: Son 2 sezona damgasını vurmuştu…

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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