Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
18:29
Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, tam 3 kez teknik direktör değiştirerek dikkatleri çekti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörüyle de anlaşma sağlamak üzere. Giovanni van Bronckhorst'u resmen açıklaması beklenen Beşiktaş'ta devre arasının ilk transferi de belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Fenerbahçe'nin yıldız ismine kancayı taktı. Deneyimli teknik direktör, Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçeli ismin transferini istedi. İşte son dakika haberinin detayları…