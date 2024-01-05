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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor…
Giriş Tarihi: 05.01.2024 18:14 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024 18:29

Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, tam 3 kez teknik direktör değiştirerek dikkatleri çekti. Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalışan siyah-beyazlı ekip, yeni teknik direktörüyle de anlaşma sağlamak üzere. Giovanni van Bronckhorst'u resmen açıklaması beklenen Beşiktaş'ta devre arasının ilk transferi de belli oldu. Hollandalı çalıştırıcı, devre arasında Fenerbahçe'nin yıldız ismine kancayı taktı. Deneyimli teknik direktör, Beşiktaş yönetiminden Fenerbahçeli ismin transferini istedi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Sezon başında yapılan transferlerin de beklentilerin altında kalmasıyla birlikte tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Daha sonra takımın başına geçen Burak Yılmaz'ın da istenileni verememesi bir teknik direktör ayrılığını daha getirdi.

Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Ahmet Nur Çebi yönetiminin son hamlesi ise Rıza Çalımbay oldu. Deneyimli çalıştırıcı da Beşiktaş'ın dertlerine çare olamadı.

Son dakika haberleri: Giovanni van Bronckhorst’un ilk transferi belli oldu! Beşiktaş’ın yeni hocası Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Başkanlık seçiminde oyların çoğunluğunu alan Hasan Arat, Beşiktaş'ın 35. başkanı seçildi. Yeni yönetim, yoluna yabancı teknik direktörle devam edecek.

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