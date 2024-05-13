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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı
Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 22:28

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde sezona olağanüstü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk haftalarda hem Konferans Ligi hem de Süper Lig'i adeta domine etti. Ancak ligin ikinci yarısında kademeli olarak düşüş yaşamaya başlayan sarı-lacivertli ekipte taşlar yerinden oynuyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, gözlerini başkanlık seçimine çevirdi. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme sağladığını açıkladı. Bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den talep ettiği maaş ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken şampiyonluk yarışındaki heyecan da giderek artıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Ligin son haftasında oynanan maçlarda Kayserispor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, umutlarını RAMS Park'ta oynanacak derbiye taşıdı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Bu sezon da şampiyonluğu kaybetmesi halinde 10 yıllık bir hasreti oluşacak Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında yapılacak başkanlık seçimine çevrildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Ali Koç'un adaylığını açıklamasının ardından Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım da aday olacağını duyurdu.

SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı

Kulübün efsane ismi, yaptığı açıklamalarda teknik direktörlük Jose Mourinho ile görüştüğünü ve Türkiye'ye getireceğini söyledi.

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