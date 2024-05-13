Giriş Tarihi: 13.05.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
22:28
SON DAKİKA HABERLERİ: Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’den alacağı maaş ortaya çıktı! Aziz Yıldırım resmen açıklamıştı
Son dakika Fenerbahçe haberleri… İsmail Kartal yönetiminde sezona olağanüstü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk haftalarda hem Konferans Ligi hem de Süper Lig'i adeta domine etti. Ancak ligin ikinci yarısında kademeli olarak düşüş yaşamaya başlayan sarı-lacivertli ekipte taşlar yerinden oynuyor. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Kanarya, gözlerini başkanlık seçimine çevirdi. Adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüşme sağladığını açıkladı. Bunun üzerine Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe'den talep ettiği maaş ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…