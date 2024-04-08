Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
09:45
Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçında da karşı karşıya gelecekti. Ancak Fenerbahçe, mücadeleye U19 oyuncularıyla çıktı ve takımı sahadan çekti. Yönetimin kararıyla yapılan bu hamlede daha ilginç olan kısım ise Mauro Icardi'nin 50. saniyede gelen beklenmedik golü oldu. Geceye damga vuran birçok an bulunurken en çok konuşulan isimlerden birisi de Mauro Icardi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…