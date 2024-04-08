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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 09:45

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan iki takım Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa maçında da karşı karşıya gelecekti. Ancak Fenerbahçe, mücadeleye U19 oyuncularıyla çıktı ve takımı sahadan çekti. Yönetimin kararıyla yapılan bu hamlede daha ilginç olan kısım ise Mauro Icardi'nin 50. saniyede gelen beklenmedik golü oldu. Geceye damga vuran birçok an bulunurken en çok konuşulan isimlerden birisi de Mauro Icardi oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

Son dakika haberleri… Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa mücadelesi, Türk futbolunda görülmemiş anlara sahne oldu.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

Fenerbahçe yönetim kurulu, karşılaşmanın günler öncesinde U19 takımıyla sahaya çıkacaklarını ve 90 dakika süren bir maç olmayacağını açıkladı.

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Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

11 Nisan Pazar günü 21.30'da başlayacak karşılaşma için 16.30'da Şanlıurfa'ya inen Fenerbahçe U19 takımı, başlama saatinde sahada yer aldı.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

Karşılaşmanın başlama vuruşunu Galatasaraylı futbolcular yaparken 50. saniyede Mauro Icardi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Son dakika haberleri: Mauro Icardi’nin o anları geceye damga vurdu! Süper Kupa’da Fenerbahçe tam sahadan çekilirken…

Golün santrası yapılmadan Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci, dördüncü hakemin yanına giderek takımı sahadan çektiklerini belirtti.

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