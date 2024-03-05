Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
11:15
Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Ligin son oynanan 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe de Hatayspor engelini 2-0'lık skorla aştı. İki takım da zirve yarışı için varını yoğunu ortaya koymaya devam ediyor. Euro Club Index sitesi, bitime 10 hafta kala şampiyonluk tahminlerinde bir değişikliğe gitti. Yapılan analizlere göre Süper Lig şampiyonu, 100 puanla rekor kırarak tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…