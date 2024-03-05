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Giriş Tarihi: 05.03.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 11:15

Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefes kesmeye devam ediyor. Ligin son oynanan 28. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe de Hatayspor engelini 2-0'lık skorla aştı. İki takım da zirve yarışı için varını yoğunu ortaya koymaya devam ediyor. Euro Club Index sitesi, bitime 10 hafta kala şampiyonluk tahminlerinde bir değişikliğe gitti. Yapılan analizlere göre Süper Lig şampiyonu, 100 puanla rekor kırarak tarihe geçecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Lider Galatasaray, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek puanını 75 yaptı.

Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

Zirvede sarı-kırmızılıları takip eden Fenerbahçe ise Hatayspor'u 2-0 yenerek puanını 73'e çıkardı.

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Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

İki takım arasında nefes kesen bir şampiyonluk yarışı devam ederken Euro Club Index sitesi 2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonunu tahmin etti.

Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

Yapılan analizlere göre tam 100 puana erişerek şampiyon olacak takımın yanı sıra küme düşecek ekipler de belli oldu.

Süper Lig’de şampiyon olacak takımı açıkladılar! Küme düşecek ekipler bile belli oldu: Tam 100 puanla tarihe geçecek…

İşte Euro Club Index'in Süper Lig puan durumu tahmini…

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