Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun bitimine haftalar kala transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan birçok oyuncunun sözleşmesi biterken Anadolu ekiplerinden de birçok yıldız yaz transfer sezonunda serbest kalacak. İşte Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar.