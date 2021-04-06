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Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:14Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:56
Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...
Spor Toto Süper Lig'de 2020/21 sezonunun bitimine haftalar kala transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Süper Lig'in birçok yıldızı sezon sonu serbest kalıyor. Özellikle yeni sezonun kadro planlamasını yapan 4 büyüklerin ekonomik nedenler yüzünden bonservissiz oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.İşte Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar.