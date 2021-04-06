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Haberler Galeri Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 14:56

'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Spor Toto 'de 2020/21 sezonunun bitimine haftalar kala transfer haberleri konuşulmaya başlandı. Süper Lig'in birçok yıldızı sezon sonu serbest kalıyor. Özellikle yeni sezonun kadro planlamasını yapan 4 büyüklerin ekonomik nedenler yüzünden bonservissiz oyuncuları tercih etmesi bekleniyor.İşte Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar.

Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Spor Toto 'de 2020/21 sezonunun bitimine haftalar kala transfer dedikoduları yayılmaya başlandı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan birçok oyuncunun sözleşmesi biterken Anadolu ekiplerinden de birçok yıldız yaz transfer sezonunda serbest kalacak. İşte Süper Lig'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldızlar.

Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Dorukhan Toköz - Beşiktaş | Orta saha -Yaş: 24

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Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Vincent Aboubakar - Beşiktaş | Forvet - Yaş: 29

Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Tolga Ciğerci - Başakşehir | Orta saha - Yaş: 29

Süper Lig'de sezon sonu büyük yarış! Bu yıldızlar bedava...

Volkan Babacan - Başakşehir | Kaleci - Yaş: 32

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