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2019'da 'ya düşecek!

'den sonra bir istasyonu ile daha kontrol kaybedildi. Uzay istasyonunun Gelecek yıl 'ya düşmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 01.10.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 09:38
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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan istasyonu , geçtiğimiz aylarda kontrolden çıkmış ve 'ya düşmüştü.

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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

İki yıldır başıboş dolaşan istasyonu, Güney Pasifik üzerinden atmosfere girmiş ve yanarak infilak etmişti.

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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

Yapılan açıklamaya göre, 'in akıbetini bir başka uydusu daha yaşayacak. Çin'in 2016 yılında fırlattığı Tiangong-2 isimli uydu gezegenimize düşecek.

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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

Yapılan açıklamaya göre, ajansı uyduyu kontrollü bir şekilde düşürecek.

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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

2016 yılında uyduda 2 ay geçiren 2 li astronot ülkenin bu alandaki rekorunun da sahibi olmuştu.

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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!
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2019'da 'ya düşecek!
2019'da Dünya'ya düşecek!

1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ

1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk aracına takılı halde 'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.

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