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dağlarda rafting heyecanı

Giriş Tarihi: 15.02.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 15.02.2019 14:26
Karlı dağlarda rafting heyecanı

Çatak Belediye Spor Rafting Takımı, bu yıl Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası için dağlarda çalışıyor.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

Rafting takımının sporcuları, 16 Eylül 2018'de ilçede ilk kez düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası'nın üçüncü ayak yarışlarının ardından kışın da çalışmalarını sürdürüyor.

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Karlı dağlarda rafting heyecanı

Tunceli'de haziranda yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası'nda mücadele edecek sporcular, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 2 bin 800 rakımlı dağların zirvesinde antrenman yapıyor.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

KARLA KAPLI DAĞLARDA RAFTİNG ANTRENMANI

Çatak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erkan Manto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede suyun yanı sıra karda da rafting yapılabildiğini söyledi.

Çataklı sporcuların Dünya Rafting Şampiyonası'na karla kaplı dağların zirvesinde antrenman yaparak hazırlandığını belirten Manto, "Biz daha önce Çatak Çayı'nda rafting yapıyorduk. Bu yıl sporcuların yoğun ilgisi üzerine 'Karda rafting yapalım' dedik. Çatak Çayı şimdi soğuk olduğu için sporcularımızın kondisyonlarını kaybetmemesi amacıyla çalışmalarımızı karda sürdürüyoruz. Tunceli'de yapılacak yarışmalarda iyi bir derece alacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

Manto, çevredekilerin de karda rafting yaparak bu heyecana ortak olduklarını dile getirdi

Çatak Belediye Spor Rafting Antrenörü ve Rafting İl Temsilcisi Süleyman Bayat, salonda kondisyon çalışmanın yerine karda rafting yapmanın daha yararlı olduğunu ifade etti.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

Raftingin sadece suda değil karda da yapıldığını göstermek istediklerini vurgulayan Bayat, şöyle konuştu:

"Bu bölge yılın 7 ayı karla kaplı. Burada yazın yanı sıra kışın da rafting turizmi yapmayı düşünüyoruz. Kar raftingini geleneksel hale getirmek istiyoruz.

Karlı dağlarda rafting heyecanı

Görentaş Mahallesi'nde çalıştığımızı gören bir vatandaş bidonu kesip alıp getirmiş. O da bu bidonla kayıp karın keyfini çıkardı. Bu spor hakikaten heyecan bulunduruyor ve herkes yaşamalı."

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