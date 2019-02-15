Karlı dağlarda rafting heyecanı

KARLA KAPLI DAĞLARDA RAFTİNG ANTRENMANI

Çatak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erkan Manto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede suyun yanı sıra karda da rafting yapılabildiğini söyledi.

Çataklı sporcuların Dünya Rafting Şampiyonası'na karla kaplı dağların zirvesinde antrenman yaparak hazırlandığını belirten Manto, "Biz daha önce Çatak Çayı'nda rafting yapıyorduk. Bu yıl sporcuların yoğun ilgisi üzerine 'Karda rafting yapalım' dedik. Çatak Çayı şimdi soğuk olduğu için sporcularımızın kondisyonlarını kaybetmemesi amacıyla çalışmalarımızı karda sürdürüyoruz. Tunceli'de yapılacak yarışmalarda iyi bir derece alacağımızı düşünüyoruz." dedi.