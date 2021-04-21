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Haberler Galeri 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 22:54 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 23:44

’da var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

'ndan ile ilgili son dakika haberi geldi. Günün en çok merak edilen konuları arasında yerini alan "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, bu hafta sonu tam kapanma olacak mı ve Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı" soruları, yayımlanan son ile yanıt buldu. Buna göre, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek ve saat kaçta başlayacak? İşte, Cuma gününden itibaren yasaklar hakkında merak edilenler....

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

için kısa bir süre kaldı. Hafta sonundan bir gün öncesine denk gelmesi sebebiyle, 23 Nisan olacak mı sorusu, 84 milyon tarafından araştırılmaya başlandı. , 23-24-25 Nisan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika genelgesi yayımladı. Bu hafta sonu tam kapanma sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı da yanıt bulmuş oldu. Genelgeye göre Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, akşam saatlerinde yayımlanan 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı ve detaylarını içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi...

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

CUMA GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

81 İl Valiliğine " Sokağa Çıkma Kısıtlaması" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak"

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23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar Cuma günü de bire bir uygulanacak.

23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilecek tören ve kutlamalar dışında tüm il ve ilçelerde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki esaslara göre kutlanacak.

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