23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu ve Cuma günü tam kapanma yasak var mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberi geldi. Günün en çok merak edilen konuları arasında yerini alan "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı, bu hafta sonu tam kapanma olacak mı ve Cuma günü sokağa çıkma yasağı var mı" soruları, yayımlanan son İçişleri Genelgesi ile yanıt buldu. Buna göre, 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olacak mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek ve saat kaçta başlayacak? İşte, Cuma gününden itibaren yasaklar hakkında merak edilenler....