Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Kaya, "Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin. Allah devletimize zarar ve ziyan vermesin, devletimiz ve biz onlar için ayaktayız. Ağrı'dan geliyoruz" dedi.