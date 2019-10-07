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  • Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

'lı Beyaz tülbentli annelerden önündeki ailelere destek

'dan gelen ve beyaz tülbent takan 200 anne, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretinde bulundu.

İHA Türkiye galerileri
Giriş Tarihi: 07.10.2019 17:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019 17:20
Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelere bir destek de Ağrılı annelerden geldi. Beyaz tülbent takan 200 anne, ailelere destek ziyaretinde gözyaşlarını tutamadı.

Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Ailelerle tek tek görüşen Ağrılı beyaz tülbentli anne Saltanat Kaya, ailelere desteğe geldiklerini söyledi.

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Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

Kaya, "Bizim de evlatlarımız var, biz de annelerin evlatlarının bulunmasını istiyoruz. Biz onlara destek için geldik, Allah hepsine yardım etsin. Allah devletimize zarar ve ziyan vermesin, devletimiz ve biz onlar için ayaktayız. 'dan geliyoruz" dedi.

Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

'dan gelen beyaz tülbentli annelerden Fatma İncer ise Kürt, Türk fark etmeksizin bir olduklarını dile getirdi.

Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

İncer, "Biz aileler için geldik, onların çocuğa da bizim çocuğumuz, aileyiz hepimiz beraberiz. Kürt, Türk hiç fark yok hepimiz aynıyız, biz Müslümanız 'dan onlar için geldik" diye konuştu.

Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek

'dan gelen aileler ziyaret sonunda 'kahrolsun ' sloganları atarak alandan ayrıldı.

Ağrı'lı Beyaz tülbentli annelerden HDP önündeki ailelere destek
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