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Haberler Galeri Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 07:37 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 07:38

Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Genç kızın ailesinin yaptığı itiraza rağmen Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı. Aile, avukatları aracılığıyla dilekçe vererek tekrar karara itiraz ederken, acılı baba "Fulya asıl şimdi öldü. Benim kızım 6 dil bilen çok vasıflı bir insandı. Biz onu, katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

Yıllarca İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan ve 6 dil bilen bankacı Fulya Özdemir, Antalya Kaş'a yerleşip resim ve ağaç süsleme yapmak istiyordu. 2015 yılı başında bu hayalini gerçekleştirdi. İsviçre'deki kariyerini bırakıp Çukurbağ Yarımadası'nda kiraladığı villada tek başına yaşamaya başladı.

Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

Villada bir atölye kurdu, arkadaşlar edindi. Ancak 15 Ekim 2016'da genç kız, bir yıldır tanıdığı ve arkadaşlık yaptığı Atilla Makta tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

22 suçtan sabıkalı olan Makta, olaydan sonra yakalanıp, tutuklandı. Makta ifadesinde, Fulya Özdemir'i bir anlık öfke sonucu öldürdüğünü, Özdemir'in kendisine kötü davrandığını iddia etti.

Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulayıp, 18 yıl hapis cezası verdi. Gerekçeli kararın ardından Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan, yerel mahkemenin kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi'ne dilekçe ile itiraz etti.

Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...

Ancak Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı. Bir kez daha yıkılan aile, avukatları aracılığıyla dilekçe vererek karara tekrar itiraz etti.

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