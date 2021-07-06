Giriş Tarihi: 06.07.2021 07:37Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 07:38
Hayalini kurduğu yerde vahşice öldürülmüştü: Fulya'nın babası karara isyan etti...
Antalya'nın Kaş ilçesinde 5 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse mahkum edilmişti. Genç kızın ailesinin yaptığı itiraza rağmen Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onayladı. Aile, avukatları aracılığıyla dilekçe vererek tekrar karara itiraz ederken, acılı baba "Fulya asıl şimdi öldü. Benim kızım 6 dil bilen çok vasıflı bir insandı. Biz onu, katil 18 yerinden doğrasın diye yetiştirmedik" diye konuştu.