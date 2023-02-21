Giriş Tarihi: 21.02.2023 22:15
Güncelleme Tarihi: 21.02.2023
22:37
Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı: Türkiye'nin yüreğini yakan depremin ardından 'provokasyon merkezi' olmuştu
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Twitter ile birlikte asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında en büyük rolü oynayan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Deprem sonrası adeta 'provokasyon merkezi' haline dönüşen Ekşi Sözlük ve diğer sosyal medya platformlarındaki sahte çağrı içerikleri sebebi ile arama-kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştı. Öte yandan Sözlük'te manipülatif başlık ve entry'lerin yüzde 70'inden fazlasının silinerek delillerin yok edilmeye çalışılması da dikkat çekmişti.