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Giriş Tarihi: 21.02.2023 22:15 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 22:37

Ekşi Sözlük'e erişim engeli kararı: Türkiye'nin yüreğini yakan depremin ardından 'provokasyon merkezi' olmuştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Twitter ile birlikte asılsız ve yalan ihbarların yayılmasında en büyük rolü oynayan Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildi. Deprem sonrası adeta 'provokasyon merkezi' haline dönüşen Ekşi Sözlük ve diğer sosyal medya platformlarındaki sahte çağrı içerikleri sebebi ile arama-kurtarma çalışmaları sekteye uğramıştı. Öte yandan Sözlük'te manipülatif başlık ve entry'lerin yüzde 70'inden fazlasının silinerek delillerin yok edilmeye çalışılması da dikkat çekmişti.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı: Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından ’provokasyon merkezi’ olmuştu

Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından provokatif ve sahte ihbar içerikleri sebebi ile büyük tepki toplayan Ekşi Sözlük'e Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı: Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından ’provokasyon merkezi’ olmuştu

İlgili karar; BTK'nın site bilgileri sorgu sayfasında yer aldı.

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Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı: Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından ’provokasyon merkezi’ olmuştu

KİRLİ İFTİRALARLA YÖNLENDİRME GİRİŞİMİ

Kahramanmaraş depreminin ardından sosyal medya üzerinden yayılan yalan ve yönlendirici bilgiler büyük tepki topladı. Özellikle 'Baraj patladı' ve 'Suriyeliler yurdu yağmalıyor' gibi gerçek dışı paylaşımlar dolaşıma sokuldu. Bu provokatif paylaşımların kaynağında ise daha önce de sık sık bu şekilde gündeme gelen Ekşi Sözlük vardı. Abese İrca isimli Twitter kullanıcısı ise depremin ardından Ekşi Sözlük'te yaşananları,sosyal medya üzerinden Türk halkının nasıl kirli iftiralarla yönlendirilmeye çalışıldığını tek tek belgeledi.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı: Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından ’provokasyon merkezi’ olmuştu

İŞTE 'KÖTÜLÜK' BÖYLE YAYILDI!

İşte o Twitter kullanıcısının paylaşımları: Size şimdi 6 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar Ekşi Sözlük'te neler olduğunu Başak Purut'un bizzat kendi eliyle nasıl bir operasyon yönettiğini anlatayım. Ekşi Sözlük bu ülkenin sosyal medyasında yürütülen provokasyonun mutfağı. Her şey burada kurgulandıktan sonra dolaşıma sokuluyor.

Ekşi Sözlük’e erişim engeli kararı: Türkiye’nin yüreğini yakan depremin ardından ’provokasyon merkezi’ olmuştu

DELİLLERİ TEK TEK YOK ETTİLER

6 Şubat'taki depremin ardından Ekşi Sözlük'te tıpkı Babala Tv'deki gibi binlerce sahte yardım çağrısı devletin ve Afad'ın ortada olmadığı notlarıyla birlikte paylaşılmaya başlandı. O geceden itibaren 15 Şubat'a kadar girilen entrylerin yüzde 70'i şu an ortada yok. Deliller yok edildi.

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