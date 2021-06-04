Uzman eller projesi adı altında verilecek hibe desteği açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. 2022-2024 yıllarında kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden ve meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun olan vatandaşların uygulayacağı projeler için sağlanacak bu nakdi destek araştırma konusu haline geldi. "Uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru şartları nelerdir, kimlere verilecek?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. İşte Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kararın detayları ve uzman eller projesi 100 bin TL hibe desteği başvuru detayları…