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111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
14:55
111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!
Gaziantep'te yaşayan 111 yaşındaki Hatice Düzer hayat hikayesiyle herkesi şoka uğrattı. Daha önce beyin kanaması geçiren Hatice Nine, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşadı. 6 Şubat depreminde ise enkaz altında kaldı… Saatler sonra kurtarılan Hatice Düzer, zatürre tedavisi gördüğü hastanede yeniden sağlığına kavuşmayı başardı. "Beşinci kez doğdum" diyerek pastayla kutlama yaptı….