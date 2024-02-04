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Haberler Yaşam 111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 14:55

111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

Gaziantep'te yaşayan 111 yaşındaki Hatice Düzer hayat hikayesiyle herkesi şoka uğrattı. Daha önce beyin kanaması geçiren Hatice Nine, düşmeye bağlı kalça kırığı yaşadı. 6 Şubat depreminde ise enkaz altında kaldı… Saatler sonra kurtarılan Hatice Düzer, zatürre tedavisi gördüğü hastanede yeniden sağlığına kavuşmayı başardı. "Beşinci kez doğdum" diyerek pastayla kutlama yaptı….

AA
111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te dünyaya gelen, 8 çocuğu, 36 torunu olan Hatice nine, 91 yaşındayken beyin kanaması geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer, bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

SANDALYEDEN DÜŞÜP KALÇA KEMİĞİNİ KIRDI

105 yaşındayken evde perde taktığı sırada sandalyeden düşerek kalça kemiği kırılan Düzer, yine yoğun bakımdaki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

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111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

ENKAZ ALTINDA KALDI…

Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere de Adıyaman'ın Besni ilçesinde yakalanan Düzer'in bulunduğu ev yıkıldı. Yaklaşık 5 saat sonra enkazdan kurtarılan Düzer, yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından sevenlerine kavuştu.

111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

28 Ocak'ta rahatsızlanan ve yakınları tarafından Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne götürülen Düzer'e zatürre teşhisi konuldu.

111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alınan Düzer için hastane yönetimi, doktorlar ve hemşireler tarafından "Sağlıklı, mutlu yıllar 111" yazılı pasta kesildi.

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