111 yaşındaki Hatice Nine beşinci kez doğdu: Hayat hikayesi şaşkına çevirdi!

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde 1 Temmuz 1913'te dünyaya gelen, 8 çocuğu, 36 torunu olan Hatice nine, 91 yaşındayken beyin kanaması geçirdi. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Düzer, bir müddet yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi.