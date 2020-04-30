12 ülkeye cins köpek satıyor; değeri 300 bin TL olan da var

'ARAP ÜLKELERİNDEN KÖPEĞE BÜYÜK İLGİ VAR'
Köpeklerin fiyatlarından bahseden Şentürk, "Yavru fiyatımız 10 bin liradan başlıyor. Yetişkinlerin fiyatı ise 200- 300 bin liraya kadar çıkıyor. Damızlıklarımızı 5 yıl önce Çin'den getirdik. İran, Irak, Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn , Mısır gibi birçok ülkeye gönderdik. Özellikle Arap coğrafyası büyük köpek, güçlü köpek seviyor. Batıya çok nadir gönderiyoruz. Almanya ve Belçika'ya da gönderdik. Ama batı ülkeleri daha çok küçük ırk tercih ediyor. Araplar ve Ortadoğu daha büyük köpeklere bakmayı tercih ediyor" dedi.