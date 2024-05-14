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14 yaşındaki Betül’den haber var: ‘Bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
19:03
14 yaşındaki Betül’den haber var: ‘Bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı!
Sır olay Bursa'da yaşanmıştı. 'Bakkala gidiyorum' diyerek evden çıkan Betül A. (14) sırra kadem basmıştı. 14 yaşındaki kız çocuğu 4 gün sonra ortaya çıktı. Polis, arkadaşına ulaşarak onu aramasını sağladı ve buluşma ayarlattı. Buluşma noktasına gelen Betül, polis tarafından ifade vermesi için merkeze götürüldü. Betül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi...