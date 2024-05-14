14 yaşındaki Betül’den haber var: ‘Bakkala gidiyorum’ diyerek evden çıkmıştı!

"GÖNLÜN RAHAT OLSUN BETÜL YANIMDA..."

Kızının daha önce de evden kaçtığını ve Buse adında bir arkadaşında kaldığını belirten Mehmet A., şunları söyledi: "İlk kaybolduğunda yanında kaldığı arkadaşı Buse'nin numarasını alarak kendisiyle konuştum. Bana, 'Gönlün rahat olsun Betül yanımda' dedi. Sonrasında kızımı Demirtaşpaşa Metro İstasyonu'ndan aldım ve Mudanya'da bulunan evimize geldik. Betül'ün madde kullandığından şüphelenmiyorum. Madde kullanıyor olsaydı bir şekilde anlardım. Arkadaş ortamı kötü olduğu için böyle alışkanlıklara bulaşabileceğini düşünüyorum. Kızımın ilk evden kaçtığında yanına gittiği Buse isimli arkadaşına şu an ulaşamıyoruz. Betül'ün kaybolduğu gün, bir akrabamızın cenazesi vardı ve kardeşiyle beraber oraya gitmesini istedim. Cenazeden sonra otobüsçü bir arkadaşım, Betül'ün otobüsüne bindiğini söyledi. Ben de 'Haberim yok' dedim ve araçtan indirmesini söyledim. Daha sonra Betül eve geliyor ve bakkala gideceğini söyleyerek evden çıkıyor."