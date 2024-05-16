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17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
19:13
17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!
Yürekleri yakan kaza Ankara Mamak'ta yaşandı. Hafriyat kamyonu, Berat P.'nin (22) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Berat P. hafif yaralandı. Arkasındaki Aleyna Çelebi ise kurtarılamadı. Kamyon şoförü O.A. ile Berat P. gözaltına alındı. Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi ise olay öncesi Berat'ın yengesine tehdit mesajları attığını anlattı. İşte haberin detayları…