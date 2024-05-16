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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!
Giriş Tarihi: 16.05.2024 19:13 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 19:13

17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

Yürekleri yakan kaza Ankara Mamak'ta yaşandı. Hafriyat kamyonu, Berat P.'nin (22) kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Berat P. hafif yaralandı. Arkasındaki Aleyna Çelebi ise kurtarılamadı. Kamyon şoförü O.A. ile Berat P. gözaltına alındı. Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi ise olay öncesi Berat'ın yengesine tehdit mesajları attığını anlattı. İşte haberin detayları…

DHA
17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

Korkunç kaza dün Ankara Mamak'ta yaşandı… 19 Mayıs Bulvarı'ndan Ortaköy Mezarlığı'na dönen O.A. idaresindeki 06 DK 9548 plakalı hafriyat kamyonu, emniyet şeridinde seyir halinde olan Berat P.'nin kullandığı 06 DCG 540 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Berat P. hafif yaralanırken, arkasındaki Aleyna Çelebi hayatını kaybetti. O.A. ile Berat P. gözaltına alınırken, Aleyna Çelebi'nin cenazesi bugün öğle vakti Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

'YENGEME TEHDİT MESAJLARI ATMIŞ'
Aleyna'nın kuzeni Oray Çelebi, "Dün öğle saatlerinde arkadaşı çağırıyor mu veya zorla mı götürüyor bilmiyoruz; ama motosikletle alıp, götürüyor. Ortaköy Mezarlığı girişinde hafriyat kamyonunun altına giriyor. Kaza esnasında sürücü kendini atarak mı kurtuldu bilmiyoruz; çok fazla soru var.

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17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

Kuzenim, kamyonun altında 40 metre sürüklenmiş. Söylenenler bunlar. Ailecek o arkadaşı ile görüşmesini istemiyorduk. 'Senin için doğru kişi değil' diyorduk ama maalesef söz geçiremedik ve kaybettik. Kamyon şoförünün suçu var mı bilmiyorum ama motosiklet sürücüsünün madde kullandığını söyleyenler var.

17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

Olaydan önce bu kişi yengeme tehdit mesajları atmış, 'Bizi ayırdın, vebalimize girdin' gibi sözler söylemiş. Yengem de 'Kızımın peşini bırak' gibi şeyler söylemiş.

17 yaşındaki Aleyna’nın feci sonu! Olay öncesi yengeme tehdit mesajları atmış!

Yengem dün kursa gitmek için evden ayrılıyor, 15-20 dakika sonra çocuk yengemi arayıp, 'Aleyna öldü' diyor. İkisinden de şikayetçi olduk" dedi.

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