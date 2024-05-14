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Haberler Yaşam 17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 16:33

17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da cezaevinden kısa süre önce Ercan Şahin, yılbaşı gecesi dehşet saçtı! Sevgilisi Nisa A'nın yanındaki arkadaşı Meleknur Özgener'e kurşun yağdırdı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayetten günler sonra yakalanan ve 48 suçtan kaydı çıkan cani Ercan Şahin hakkında istenen ceza açıklandı.

DHA
17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 31 Aralık Pazar günü 23.30 sıralarında hastane polisi tarafından karakola 17 yaşında bir kadının silahla vurulmuş halede hastaneye geldiği bilgisini vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.

17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

Hastanede yanında bulunan arkadaşı N.A.'nın tanık ifadesinde, yılbaşı gecesi Melek ile buluştuğu sırada mahalleden tanıdığı şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştığını, sohbet sırasında Melek'in üşümesi üzerine Şahin'in aracının ön sağ koltuğuna oturduğunu kendisinin ise şoför camının önünde durduğunu anlattı.

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17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

'SENİ VURAYIM MI' DEDİKTEN SONRA TETİĞE BASMIŞ!

N.A. ifadesinin devamında, Ercan Şahin'in arabanın kapısının kenarında bulunan silahını çıkartarak, 'Yeni aldım' dediğini ve N.A.'ya doğrultarak 'vurayım mı? Seni' dediğini ardından Şahin'in silahı Melek'e doğrultarak, 'seni vurayım mı?' diye sorduğu esnada tetiği çektiği ve Melek Nur Özgener'i başından vurduğunu anlattı.

17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

N.A. ifadesinde arkadaşı Melek'in başından kan gelmesi üzerine aracın arka koltuğuna binerek 'Melek'i hastaneye yetiştirelim' dediğini, Ercan'ın en yakın hastaneye varmadan 2 sokak öncesinde durduğunu, elindeki silahı Melek'in eline koyarak havaya bir el ateş ettiğini aktardı. Hastaneye geldiklerinde ise Melek'i sedyeye koyduktan sonra şüpheli Şahin'in kendisini 'Arabaya bineceksin yoksa ailene zarar veririm' diyerek tehdit etmesi üzerine hemen geri arabaya bindiğini anlattı.

17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

GENÇ KIZIN ARKADAŞINI YALAN İFADE VERMESİ İÇİN TEHDİT ETMİŞ

Araba içerisinde ise N.A., şüpheli Ercan Şahin'in kendisine 'silahı önce sen aldın kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin' dediğini ve sonra tekrar araçtan inerek Melek Nur'un yanına gittiğini ifade etti. N.A., hastanede oldukları sırada Ercan'ın eşinin kedisini arayarak Melek'in durumunu sorduğunu ve olayın böyle yaşandığını anlattı.

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