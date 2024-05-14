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17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
16:33
17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!
İstanbul'da cezaevinden kısa süre önce Ercan Şahin, yılbaşı gecesi dehşet saçtı! Sevgilisi Nisa A'nın yanındaki arkadaşı Meleknur Özgener'e kurşun yağdırdı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cinayetten günler sonra yakalanan ve 48 suçtan kaydı çıkan cani Ercan Şahin hakkında istenen ceza açıklandı.