17 yaşındaki Meleknur Özgener’i öldürmüştü: Cani Ercan Şahin için istenen ceza belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 31 Aralık Pazar günü 23.30 sıralarında hastane polisi tarafından karakola 17 yaşında bir kadının silahla vurulmuş halede hastaneye geldiği bilgisini vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi.