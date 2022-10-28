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Haberler Yaşam 29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri
Giriş Tarihi: 28.10.2022 22:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 22:32

29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 99.yıl dönümü kutlanıyor. Günün anlam ve önemine özel 29 Ekim şiirleri araştırmaları da başlamış oldu. 2, 3 ve 4 kıtalık seçenekleri ile Cumhuriyet Bayramı şiirlerini sizler için haberimizde derledik. Bu başlık altından; Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri!

29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 Ekim şiirleri Cumhuriyet Bayramı'na özel araştırılıyor. Yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerde Cumhuriyet Bayramı şiirleri öne çıkacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2, 3 ve 4 kıtalık 29 Ekim şiirlerini düzenlenecek törenlerde okuyacak. Sizler için derlediğimiz haberimizin içerisinden anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirlerine ulaşabilirsiniz. İşte 29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri.

29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 EKİM ŞİİRLERİ (2 KITALIK, 3 KITALIK)

CUMHURİYET MARŞI

Cumhuriyet, cumhuriyet, en güzel şey hürriyet
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!
Gazimin sen en büyük yadigarısın bana
Nice zahmet, nice emek verdi sana bu millet!

Dalgalansın her tarafta şanlı Türk'ün bayrağı
Korumaktır ve yüceltmek azmimiz bu toprağı!
Bu vatan hiç sensiz olmaz, ey güzel cumhuriyet
Milletim öyle demiştir ; ya ölüm, ya hürriyet!

AKDENİZ'E DOĞRU

EğiImez başımıza taç yaptık hürriyeti,
ZaferIe kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

Sakarya'dan su içtik o çeIik süngüIerIe,
YuvaIarı dağıImış bir avuç yıImaz erIe.

"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk…
Zafer bahçeIerinden güI koparmağa koştuk…

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti…

Ömer Bedrettin UŞAKLI

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29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

ANLAMLI 29 EKİM ŞİİRLERİ

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 EKİM 1923`de başlattın.
Armağan ettin bize.
29 EKİM 1923`de
Yepyeni yaşam verdin bize.

Atatürk'üm 29 EKİM 1923`de
Hayata başladık seninle,
29 EKİM 1923`de
Cumhuriyeti ilan ettin bize.

Sena Kartal

CUMHURİYET

Canımdan çok severim
Mutluluğumsun benim
Işığısın ülkemin
Cumhuriyet çok yaşa.

Seninle hür yaşarız
Her güçlüğü aşarız
Ufuklara koşarız
Cumhuriyet çok yaşa.

Barışı ilke seçtin
Milletle bütünleştin
Kalbimize yerleştin
Cumhuriyet çok yaşa.

Allah'a duam niye?
İyi ki varsın
Atamızdan hediye
Cumhuriyet çok yaşa.

Cemal Gören

CUMHURİYET-2

Yirmi Dokuz Ekimde,
Cumhuriyet kuruldu
Ulus özgür sesini,
Tüm dünyaya duyurdu.

Cumhuriyet bizlere
Armağandır Ata'dan
Egemenlik sesleri
Yükseldi Ankara'dan.

Al bayrağım göklerde,
Övünçle dalgalanır.
Cumhuriyet Bayramı,
Hep kıvançla kutlanır.

Hülya ÖNEL

29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE DÜZEYİNDE 29 EKİM ŞİİRLERİ

CUMHURİYET-3

Gönül verdik,
Sana erdik.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET-4

Bayrağımız çekilmiştir göğe,
Bir daha inmeyecektir yere,
Biz verirsek el ele,
Muhtaç olmayız namerde.

Atatürk'ün armağanı bu vatan,
İzinden yürürüz hep Ata'm.
Düşmandı yurdumuzdan kaçan,
Cumhuriyetle şenlendi vatan.

Ata'mın aziz kılıcı,
Kesti bitirdi savaşı,
Getirdi büyük barışı,
Cumhuriyettir tek kurtarıcı.

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.
Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

CUMHURİYET-5

Genç, ihtiyar, kadın, kız,
İşte sokaklardayız.
Başımızda ay yıldız
Seninle Cumhuriyet.

Kurtuluş Savaşı'nın
Bize armağanısın.

İnsanım aydınlansın,
Seninle Cumhuriyet.

Sen özgürlük yolusun,
Güzellikler dolusun.
Yolum doğruluk olsun,
Seninle Cumhuriyet.

Atatürk önderimiz,
Işıklı izindeyiz.
Mutluyuz, sevinçliyiz,
Seninle Cumhuriyet.

Mehmet ŞAHİN

29 EKİM-2

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Onur Yıldırım

29 EKİM-3

Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu
Bayraklarla donattık
Güzel okulumuzu

Sokaklarda evlerde
Al bayraklar dalgalanır
Onun o al rengini
Bütün bir dünya bilir

Yürüyün arkadaşlar
Hep beraber koşalım
Bugün bayramımız var
Gelin bayramlaşalım

İrem Taşpınar

CUMHURİYET-6

Gönül verdik
Sana erdik
Ey hürriyet
Cumhuriyet

Herkesi sever
Seni över
Ey hürriyet
Cumhuriyet

Canımızsın
Şanımızsın
Ey hürriyet
Cumhuriyet

Ahmet Emin Arslan

29 Ekim Şiirleri 2/3/4 kıtalık seçenekleri: Anlamlı, farklı, kısa ve uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri

29 EKİM

Cumhuriyet Bayramı
Geldi bize ne mutlu!
Bayraklarla donattık,
Güzel okulumuzu.

Sokaklarda, evlerde,
Al bayrak dalgalanır.
Onun o al rengini,
Bütün bir dünya tanır.

Yirmi dokuz ekimi
Karşılarız neşeyle,
Çünkü bu günde erdik
Büyük Cumhuriyete.

Yürüyün arkadaşlar,
Hep ileri koşalım.
Bugün bayramımız var.
Gelin bayramlaşalım.

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