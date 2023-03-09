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Haberler Yaşam 7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!
Giriş Tarihi: 09.03.2023 00:21 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 00:25

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

Adalet Bakanlığı gündeminde yer alan 7. Yargı paketi son dakika haberleri ile takip ediliyor. Bakan Bekir Bozdağ tarafından duyurulan yargı paketinde infaz koruma memuru (İKM), icra, denetimli serbestlik, göçmen kaçakçılığı, avukatlık ve adli yardım gibi konu başlıkları bekleniyor. Öte yandan genel af çıkacak mı sorusu da yanıt arıyor. 7. Yargı paketi maddeleri içeriğine dair bilgiler paylaşıldı. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, tüm merak edilenler…

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan konu başlıklarında yapılacak düzenlemenin yürürlük tarihi araştırılmaya başladı. İKM düzenlemesi yanı sıra genel af çıkacak mı sorusu da gündemdeki yerini aldı. 7. Yargı paketi maddeleri, içeriği ile düzenlenmesi gereken noktalarda yeni kararlar alınacak. Peki, 7. Yargı paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, paketin içeriği hakkında merak edilenler...

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

7. YARGI PAKETİ SON DAKİKA MECLİS'TE BEKLENİYOR!

7. Yargı paketi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumu ile gündemdeki yerini aldı. Taslak metnin tamamlanması ardından paketin TBMM'ye gelmesi için geri sayım başlayacak.

Peki, yargı paketinin içeriği nasıl?

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7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

7. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Konutlarda çat kapı haciz kalkıyor: Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak. Ayrıca, aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınacak.

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanacak. Örneğin borç 50 bin TL ise 50 bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

7. Yargı paketi son dakika çıktı mı? 7. Yargı paketi maddeleri neler, ne zaman çıkacak? Gözler İKM ve genel af için Adalet Bakanlığı’nda!

Bağımlılar için özel cezaevi: Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek, bunlar da ceza dahiline alınıyor.

Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılıyor.

Ayrıca tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumlarının açılabilmesine veya mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümünün bu amaç için düzenlenebilmesine imkan tanınacak. Yine, uyuşturucu kullanmak suçundan dolayı mahkum olup da denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülere, ilaveten tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirilecek.

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