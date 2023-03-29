7.5 milyon dolarlık dev miras sandıktan çıktı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu

İstanbul'da Padişah 2'nci Bayezid dönemi Darüssaade (Harem Dairesi) ağalarından olan ve 1510'da başı kesilerek ölen Hüseyin Ağa'nın, Küçük Ayasofya Camii haziresindeki Çardaklı Hamamı ile yıkılmış konak alanıyla ilgili 63 yıldır devam eden süreç sonuçlandı.



