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7.5 milyon dolarlık dev miras sandıktan çıktı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:06
Güncelleme Tarihi: 29.03.2023
07:07
7.5 milyon dolarlık dev miras sandıktan çıktı! Harem ağasının serveti sahiplerini buldu
513 yıl önce ölen harem ağalarından Hüseyin Ağa'nın torunu, 1960'ta sandıkta tapu buldu. Tapu, Çardaklı Hamamı ve bir konak arsasını kapsıyordu. 7.5 milyon dolar değerindeki iki yere ait tapular, 63 yıl süren tespit davasının sonuçlanmasıyla 16 mirasçıya teslim edildi.