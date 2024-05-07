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9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
08:09
9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurduğu 9. Yargı Paketi tamamlanmak üzere. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere değinmişti. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!