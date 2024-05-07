9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

TMSF 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.



-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.