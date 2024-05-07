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Haberler Yaşam 9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 08:09

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un duyurduğu 9. Yargı Paketi tamamlanmak üzere. 60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi'nin ayrıntıları netleşiyor. Bu noktada konu hakkında gelişmeler yakından takip edilirken, ne zaman çıkacak sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Tunç 9. Yargı Paketi içeriği hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'yla ilgili ve cezasızlık algısıyla ilgili yasal düzenlemelere değinmişti. Peki, 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte, son gelişmeler!

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yargı paketi hakkında konuştu. 8. Yargı paketinde yer almayan birçok konunun yeni yargı paketinin içeriğinde olacağını belirten Bakan Tunç, TBMM'ye sunulacak paketin ayrıntıları hakkında bilgiler verdi. Peki, 9. Yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DAKİKA DURUMU

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemeler yeni yargı paketinde yer alacak. Pakette, hak arama hürriyetinin daha etkin şekilde kullanılabilmesine imkan tanıyan düzenlemeler bulunuyor.

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9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

Cezasızlık algısı ortadan kalkacak

Toplumda "yapanın yanına kar kaldı" algısının önlenmesine yönelik düzenlemeler yer alacak.

Denetimli serbestlik uygulamasından kaynaklanan cezasızlık algısı ortadan kalkacak.

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

TMSF 5 yıl süreyle kayyum olarak atanabilecek

Suç örgütlerinin finansmanın önlenmesinde TMSF'nin kayyum olarak atanması da gündemde.

-Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, silahlı örgüte silah sağlama, terörizmin finansmanı suçları; bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmişse kayyum atanmasına karar verilecek.

- TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum olarak atanacak.

- TMSF'nin kayyum süresi 5 yıl olacak.

9. YARGI PAKETİ-GENEL AF SON DURUM TAKİP ET || 9. yargı paketi çıktı mı, ne zaman çıkacak? İnfaz düzenlemesi, ceza indirimi...

'Yeni tip casusluk' da pakette

Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesiyle ilgili kapsamlı ve önleyici yasal düzenlemeler yapılacak.

- Yeni tip casusluk suçlarının caydırıcı şekilde soruşturulup kovuşturulabilmesi sağlanacak.

- Yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinin önlenmesi için yeni yasal düzenlemeler yapılacak.

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