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9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2024 9'uncu Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?
Giriş Tarihi: 21.05.2024 06:06
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
06:07
9. YARGI PAKETİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ || 2024 9'uncu Yargı Paketi ne zaman çıkacak, genel af veya ceza indirimi var mı?
60 maddelik 9'uncu Yargı Paketi, 23 farklı kanun ve 3 kanun hükmünde kararnamede değişiklik veya düzenleme çalışmaları devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği 9. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği ile ceza indirimi beklentisi gündemde yerini alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ederken, 9. Yargı Paketi kapsamında açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, 9. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'ten geçti mi, son durum nedir?