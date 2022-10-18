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Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum
Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:19

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında yürütülen EYT, sözleşmeliye kadro, mevsimlik ve geçici işçi gibi çalışmaların yanı sıra taşerona kadro konusu da gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin tarafından açıklanan 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi konusundaki düzenleme çalışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili toplantı yapan Bakanlık ve Memur-Sen ortak çalışmalarla çözüme ulaşacak. Daha önce verilen haktan yararlanamayan 90 bin işçi için çalışmalar başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda ne zaman verilecek? İşte, son durum…

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

90 bin taşeron işçi kadroya ne zaman geçecek sorusu gündemden düşmüyor. İşçi, emekli, memur, sözleşmeli ve taşeron konusunda birden fazla çalışma yürüten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşerona kadro için çalışmalarına hız kazandırdı. 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak gibi sorular yanıt aramaya başladı. İşte, 2022 90 bin taşeron işçiye kadro son durum…

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin; "Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

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90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Buna göre taşerona kadro meselesinin Kasım ayında çözüme kavuşması bekleniyor.

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." ifadesini kullandı.

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." diye konuştu.

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