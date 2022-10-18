Haberler Yaşam 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

Giriş Tarihi: 18.10.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 15:19

90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda verilecek? 90 bin taşeron işçiye kadro ne zaman verilecek? İşte son durum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kapsamında yürütülen EYT, sözleşmeliye kadro, mevsimlik ve geçici işçi gibi çalışmaların yanı sıra taşerona kadro konusu da gündemdeki yerini aldı. Bakan Bilgin tarafından açıklanan 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi konusundaki düzenleme çalışılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili toplantı yapan Bakanlık ve Memur-Sen ortak çalışmalarla çözüme ulaşacak. Daha önce verilen haktan yararlanamayan 90 bin işçi için çalışmalar başladı. Peki, 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda ne zaman verilecek? İşte, son durum…