Haberler Yaşam A101’DE KARAVAN BUGÜN SATIŞTA! 89.999 TL'lik fiyatı ve 9 taksit imkanıyla alıcısını bekliyor! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında…

Giriş Tarihi: 27.10.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 09:26

A101’DE KARAVAN BUGÜN SATIŞTA! 89.999 TL'lik fiyatı ve 9 taksit imkanıyla alıcısını bekliyor! İşte 27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünler kataloğu yayında…

A101 aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulan ürünler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Daha önce tekne satışıyla gündeme gelen A101, bu kez de karavan sürprizi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 3.40 metre uzunluğunda olan çekme karavan, bugün satışa çıktı. A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan karavanın özellikleri, fiyatı ve taksit imkanı gibi detaylar, özellikle tatilciler ve kampçılar tarafından araştırıyor. İşte, stoklarla sınırlı olan çekme karavanın tüm özellikleri ve 27 Ekim 2022 tarihli A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünler…