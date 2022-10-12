Haberler Yaşam ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:20

ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon oranı verisi merakla bekleniyor. Küresel piyasalara yön verecek olan bu karar öncesinde açıklamalar peş peşe geldi. Uzmanlar, enflasyonun beklentinin üzerine çıkması halinde piyasalarda fırtına etkisi yaratacağını ifade ederken bu noktada ise "2022 ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki istihdam raporunun ardından Fed'in güvercin politikalara geçiş seçeneği masadan kalkmış gibi görünürken, bu hafta açıklanacak enflasyonun öncesinde riskler artıyor. Peki, ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne? İşte detaylar.