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Haberler Yaşam ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:20

ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon oranı verisi merakla bekleniyor. Küresel piyasalara yön verecek olan bu karar öncesinde açıklamalar peş peşe geldi. Uzmanlar, enflasyonun beklentinin üzerine çıkması halinde piyasalarda fırtına etkisi yaratacağını ifade ederken bu noktada ise "2022 ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçen haftaki istihdam raporunun ardından Fed'in güvercin politikalara geçiş seçeneği masadan kalkmış gibi görünürken, bu hafta açıklanacak enflasyonun öncesinde riskler artıyor. Peki, ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne? İşte detaylar.

ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

ABD enflasyon verisi için piyasalar adeta geri sayıma geçti. Bilindiği üzere piyasalarda oldukça kritik olan bu veriyle Kasım ayında yapılacak FED faiz toplantısı üzerinde de etkili olacak. Hal böyleyken ise "2022 ABD enflasyon oranı verisi ne zaman, hangi gün açıklanacak, beklenti ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte ABD enflasyon verisi ile ilgili tüm detaylar ve son durum.

ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

ABD ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisi 13 Ekim 2022 Perşembe günü açıklanacak.


Buradan gelecek veriler kasım ayında yapılacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı üzerinde de etkili olacak. Bu nedenle küresel piyasalar gelecek açıklamaya kilitlendi.

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ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

ABD ağustos ayı enflasyonunda gerileme görülmüştü. Rakamlar yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti.

ABD enflasyon verisi ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalar bu orana kilitlendi! 2022 Eylül ABD enflasyon oranı ne oldu, beklentiler ne yönde?

Tahminlere göre; ABD'de Eylül ayı enflasyonu yıllık yüzde 8,1'e gerileyecek. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, dolara olan talebi artıracağı ifade ediliyor.

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