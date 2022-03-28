Mahkumları yakından ilgilendiren açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı gündeme geliyor. Mart ayının son günlerine yaklaşılırken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği yanıt bulmuştu. 30 Mart'ta sona ermesi beklenen cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu!