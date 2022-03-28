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Giriş Tarihi: 28.03.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 14:24

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu

Mahkumları yakından ilgilendiren açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmadığı gündeme geliyor. Mart ayının son günlerine yaklaşılırken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezaevi izinlerinin ne zaman biteceği yanıt bulmuştu. 30 Mart'ta sona ermesi beklenen cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklaması Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nce yapılacak. Peki Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu

Son günlerin maddelerinden bir tanesi de koronavirüs salgını sürecinde uzatılan açık cezaevi izinleri oluyor. Vatandaşlar konuya yönelik son dakika gelişmelerini yakından takip ederken bu kapsamda ise "Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Yapılan son açıklamada bu izinler iki ay süreyle uzatılmış bu da 30 Mart tarihinde sona erecek. Peki, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona erecek.

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Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK, SON DURUM NE?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Kararla ilgili duyurunun önümüzdeki günlerde yeniden erişime açılması beklenmektedir.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek, bitti mi, son durum ne? Resmi Gazete duyurusu
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