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Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:19

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere yapılan son açıklamada bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personelin alınacağı müjdelenmiş başvurular Mart ayında alınmıştı. Hal böyleyken adaylar başvuruların ardından şimdi gözünü "2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Bakanlık bünyesine çeşitli pozisyonlarda 12 bin 823 kişilik alımın yapılacağı geçtiğimiz günlerde müjdelenmişti. Bilindiği üzere 1 Mart- 17 Mart tarihleri arasında başvuru süreci sona erdi. Hal böyleyken "2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Peki, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar...

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

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Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

İcra dairelerine 500

Bakanlık merkeze 188

Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

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