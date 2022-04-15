Haberler Yaşam Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 15.04.2022 00:17 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 00:19

Adalet Bakanlığı personel alım sonuçlarında son durum: 2022 Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adalet bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere yapılan son açıklamada bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personelin alınacağı müjdelenmiş başvurular Mart ayında alınmıştı. Hal böyleyken adaylar başvuruların ardından şimdi gözünü "2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...