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Giriş Tarihi: 16.04.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 16.04.2022 13:31

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı tarafından 12 bin 823 kişilik alım yapılacağı müjdesi vermiş gözler Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarına çevrilmişti. 1-17 Mart'ta sona eren başvuru sürecinin ardından Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulanıyor. Başvuruların üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Bu noktada "2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, personel alımı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. Birbirinden farklı kadrolar için Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. Toplamda 12 bin 823 kişilik bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere personel alımı yapılacak. Başvurular sona ererken gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2022

Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alımı yapılacağı duyuruldu. 1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan başvuruların ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları açıklanacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.

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Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı başvuru sonuçları sorgulama ekranı

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

Zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanlarında sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır

Adalet Bakanlığı sözlü sınavları başvuru sonuçları ardından netlik kazanacak. Henüz başvuru sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı ile birlikte haberimizdeki yerini alacak.

ADALET BAKANLIĞI KADRO DAĞILIMI

Bakanlık adliyelerine 6 bin 459

İcra dairelerine 500

Bakanlık merkeze 188

Ceza infaz kurumlarına 5 bin 563

Personel eğitim merkezlerine 113 kişi alınacak.

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