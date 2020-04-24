Adıyaman, Malatya imsakiye ile iftar vakti! 2020 Adıyaman ve Malatya’da sahur ve iftar saati kaçta?

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saati heyecanı da başladı. Ramazan ayı boyunca tüm Müslümanlar sabah imsak saatinden akşam ezanı okunmasına kadar hiçbir şey yemeyecek ve içmeyecekler. Dolayısıyla bu belirli saatler de merak konusu oldu. Merak edilenler arasında Adıyaman ve Malatya'da imsakiye ve iftar vakitleri de yer alıyor. Adıyaman iftar vakti ve Malatya iftar vakti, 2020 imsakiyesinde güncellendi. Peki, 2020 imsakiyesi ile Adıyaman'da ezan kaçta okunuyor, Malatya'da iftar ve sahur saati kaçta? Haberimizde, Adıyaman, Malatya sahur ve iftar saati ile Adıyaman ve Malatya imsakiyesi, akşam ezanı saati ve illerin Ramazan imsakiyesine ulaşabilirsiniz.